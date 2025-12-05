Вопрос лицензирования систем ИИ станет одной из важнейших тем

Вопрос лицензирования систем искусственного интеллекта станет одной из важнейших тем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявила руководитель проекта "Красочная Грузия" Общественного телевидения Грузии, журналистка, телеведущая Рамилия Алиева в ходе выступления на панельной сессии "Укрепление медиаэкосистемы для обеспечения информационной безопасности" в рамках Азербайджано-грузинского медиафорума.

По ее словам, с развитием искусственного интеллекта возрастают значение традиционных медиа и их роль в обществе.

Руководитель проекта отметила, что сегодня потребность в точной, объективной и ответственной информации становится ещё сильнее. Искусственный интеллект может стать инструментом в этом процессе, но он не может заменить человеческую ответственность, профессиональную журналистику и информацию, основанную на фактах.

"В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта не только в Азербайджане и Грузии, но и во всем мире, вопрос лицензирования искусственного интеллекта станет одной из важнейших тем в ближайшие годы. Ведь в условиях развития всех информационных носителей, цифровых платформ и самой цифровой экосистемы управление этими процессами становится необходимым в рамках определенных правил и механизмов контроля. Мы, представители СМИ, прекрасно знаем, что лицензирование является одним из основных элементов, формирующих доверие к деятельности медиа. Применение аналогичных механизмов в сфере искусственного интеллекта, то есть лицензирование систем искусственного интеллекта, станет одним из важнейших вопросов в ближайшие годы. Это позволит и защитить общественное доверие, и обеспечить информационную безопасность", - заключил она.