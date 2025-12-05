https://news.day.az/society/1800023.html В Баку проходит Азербайджано-Грузинский медиафорум В Баку начал работу Азербайджано-Грузинский медиафорум на тему "Роль медиа в формировании общественного доверия и информационная безопасность". Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на церемонии открытия мероприятия выступит исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.
Первая панельная сессия в рамках форума будет посвящена теме "Укрепление экосистемы медиа для обеспечения информационной безопасности".
Планируется также проведение второй панельной сессии на тему "Сотрудничество в повышении профессионализма журналистов и медиаграмотности общества".
Новость обновляется
