Жители Азербайджана смогут наблюдать метеорный поток Геминиды

Один из самых ярких и мощных метеорных потоков этого года - поток Геминиды - стал активен с 4 декабря и продлится до 17 декабря и достигнет своего пика 14 декабря.

Об этом сообщили Day.Az в кафедре астрофизики Бакинского государственного университета.

Отмечается, что поток получил название Геминид, поскольку его радиант (точка, из которой, как кажется, исходят метеоры) расположен в созвездии Близнецов (лат. Gemini).

"Наблюдать метеорный поток Геминиды из Баку можно будет с 18:18 до 07:22. Самое благоприятное время для наблюдения - ночь на 14 декабря, примерно в 02:30. В указанные часы радиант будет находиться на высоте 82 градуса над горизонтом, поэтому при благоприятных погодных условиях можно будет наблюдать до 119 метеоров в час.

Кроме того, пик потока совпадает с фазой новой Луны, поэтому лунный свет почти не будет мешать наблюдениям. Метеоры Геминиды будут входить в атмосферу Земли со скоростью около 35 км/с, что делает их ярче, чем другие метеорные потоки, способствует более длительному горению и увеличивает число болидов (очень ярких метеоров)", - отметили в кафедре.

Согласно информации, происхождение потока Геминиды уникально: в отличие от большинства метеорных потоков, связанных с кометами, он образован не кометой, а астероидом 3200 Фаэтон.

"Это редкое явление. Астероид был обнаружен в 1983 году. 3200 Фаэтон способен приближаться к Солнцу на расстояние до 20 миллионов километров, поэтому его поверхность нагревается до ~700°C. Из-за нагрева поверхность разрушается, образуя пыль. Каждый год Земля проходит через этот поток пыли, что и вызывает появление метеоров Геминиды.

Цвета метеоров особенно красивы: жёлтый - натрий, зелёный - магний, сине-белый - смеси железа. Это делает наблюдения за Геминидами ещё более привлекательными. За последние 50 лет мощность потока значительно возросла. Если в 1900-х годах наблюдалось всего около 20 метеоров в час, то сейчас - до 120. Причиной является увеличение плотности пылевых частиц на орбите Фаэтона.

Геминиды станут одним из наиболее впечатляющих астрономических явлений 2025 года, и при ясной погоде этот редкий природный феномен создаст над Азербайджаном яркое и незабываемое зрелище", - подчеркнули в кафедре астрофизики.