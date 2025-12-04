Азербайджан и Франция обсудили перспективы развития отношений

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром-делегатом Франции по делам Европы Бенжаменом Хаддадом.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X.

Согласно информации, встреча прошла в рамках Совета министров ОБСЕ в Вене.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущим вопросам и перспективам развития азербайджано-французских отношений, вызовам по региональной безопасности, а также сотрудничеству на многосторонних площадках.

