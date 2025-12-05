https://news.day.az/society/1799959.html

В Баку сломался эскалатор в подземном переходе - есть пострадавшие - ВИДЕО

В Баку, в подземном переходе на улице Микаила Мушвига (Ясамальский район), напротив Гимназии искусств, сломался эскалатор. Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, в результате инцидента пострадали два человека. Согласно информации TƏBİB, происшествие произошло примерно в 18:00. На место была направлена бригада скорой медицинской помощи.