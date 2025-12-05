https://news.day.az/society/1799959.html В Баку сломался эскалатор в подземном переходе - есть пострадавшие - ВИДЕО В Баку, в подземном переходе на улице Микаила Мушвига (Ясамальский район), напротив Гимназии искусств, сломался эскалатор. Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, в результате инцидента пострадали два человека. Согласно информации TƏBİB, происшествие произошло примерно в 18:00. На место была направлена бригада скорой медицинской помощи.
В Баку сломался эскалатор в подземном переходе - есть пострадавшие - ВИДЕО
В Баку, в подземном переходе на улице Микаила Мушвига (Ясамальский район), напротив Гимназии искусств, сломался эскалатор.
Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, в результате инцидента пострадали два человека.
Согласно информации TƏBİB, происшествие произошло примерно в 18:00. На место была направлена бригада скорой медицинской помощи.
Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре