В Баку сломался эскалатор в подземном переходе

В Баку, в подземном переходе на улице Микаила Мушвига (Ясамальский район), напротив Гимназии искусств, сломался эскалатор.

Как передает Day.Az со ссылкой на İTV, в результате инцидента пострадали два человека.

Согласно информации TƏBİB, происшествие произошло примерно в 18:00. На место была направлена бригада скорой медицинской помощи.

Пострадавшие были доставлены в Клинический медицинский центр. 