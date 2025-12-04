Азербайджан и Ирландия обсудили укрепление политдиалога

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с государственным министром Ирландии по европейским делам и обороне Томасом Бирном в рамках 32-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в "X".

Стороны обсудили динамику сотрудничества между двумя странами в преддверии 30-летия дипломатических отношений, которое будет отмечаться в 2026 году, обменялись мнениями по вопросам укрепления политического диалога, изучения возможностей торговли, инвестиций, инноваций и гуманитарного сотрудничества.

Также были обсуждены региональные процессы и мирная повестка Азербайджана.