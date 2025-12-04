Иракская армия защитит крупнейшее месторождение газа в стране

Ирак установит систему противовоздушной обороны над крупнейшим в стране месторождением газа Хор-Мор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам представителя командующего иракскими вооруженными силами Сабаха ан-Наумана, такая мера обезопасит месторождение от атак дронов. Кроме размещения системы ПВО, будут введены строгие меры в отношении использования и транспортировки всех типов беспилотников.

На месторождение Хор-Мор неоднократно совершались атаки дронов. В результате одной из них была прекращена подача газа на электростанции в Иракском Курдистане.