https://news.day.az/world/1799789.html Иракская армия защитит крупнейшее месторождение газа в стране Ирак установит систему противовоздушной обороны над крупнейшим в стране месторождением газа Хор-Мор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. По словам представителя командующего иракскими вооруженными силами Сабаха ан-Наумана, такая мера обезопасит месторождение от атак дронов.
Иракская армия защитит крупнейшее месторождение газа в стране
Ирак установит систему противовоздушной обороны над крупнейшим в стране месторождением газа Хор-Мор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам представителя командующего иракскими вооруженными силами Сабаха ан-Наумана, такая мера обезопасит месторождение от атак дронов. Кроме размещения системы ПВО, будут введены строгие меры в отношении использования и транспортировки всех типов беспилотников.
На месторождение Хор-Мор неоднократно совершались атаки дронов. В результате одной из них была прекращена подача газа на электростанции в Иракском Курдистане.
