Elçin Əmirbəyov Bern şəhərində görüşlər keçirib - FOTO
İsveçrəyə işgüzar səfəri çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov İsveçrənin Xarici İşlər üzrə Dövlət Katibi Aleksandr Fasel, eləcə də Milli Şuranın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Loran Verli və onun müavini Sibel Arslan ilə görüşlər keçirib.
Day.Az xəbər verir ki, görüşlər zamanı Azərbaycan Respublikası ilə İsveçrə Konfederasiyası arasındakı ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyəti və perspektivləri ətraflı müzakirə olunub. Tərəflər siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə praktiki əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi, həmçinin parlamentlərarası əlaqələrin canlandırılması istiqamətində ciddi iradə və qarşılıqlı maraqlarını ifadə ediblər.
Elçin Əmirbəyov həmçinin, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prosesinin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri, bölgədə dayanıqlı sülhün və inkişafın təmin olunması məqsədilə Azərbaycan tərəfindən atılan konkret addımlar barədə qarşı tərəfi məlumatlandırıb. Bu kontekstdə regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının bərpasının və Cənubi Qafqazın tranzit potensialının artırılmasının, xüsusilə də beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp Marşrutunu da özündə birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin işə salınmasının strateji əhəmiyyəti izah olunub.
Səfər çərçivəsində Prezidentin nümayəndəsi həmçinin ölkənin siyasi və iqtisadi elitasının nüfuzlu təmsilçilərini bir araya gətirən nüfuzlu platforma - Bern Siyasi Klubunun təşkil etdiyi tədbirdə çıxış edərək Cənubi Qafqazda gedən geosiyasi proseslər və Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh prosesi haqqında təqdimatla çıxış edib və iştirakçıların suallarını cavablandırıb.
Keçirilmiş görüşlər zamanı Elçin Əmirbəyov İsveçrə tərəfini Ermənistanın işğalı dövründə Azərbaycanın mədəni irs abidələrinin dağıdılması və ölkədə genişmiqyaslı mina problemi barədə ətraflı məlumatlandırıb, bu mövzularla bağlı nəşrləri təqdim edib.
