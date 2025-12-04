https://news.day.az/world/1799706.html В США разбился истребитель F-16 - ФОТО - ВИДЕО Истребитель F-16 ВВС США потерпел катастрофу недалеко от военной базы в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Инцидент произошел недалеко от аэропорта Трона. Упавший истребитель загорелся, однако угрозы населенным пунктам нет.
В США разбился истребитель F-16 - ФОТО - ВИДЕО
Истребитель F-16 ВВС США потерпел катастрофу недалеко от военной базы в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел недалеко от аэропорта Трона. Упавший истребитель загорелся, однако угрозы населенным пунктам нет.
"Пилот благополучно катапультировался из самолета F-16C Fighting Falcon во время учебно-тренировочного полета", - говорится в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре