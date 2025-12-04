В США разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 ВВС США потерпел катастрофу недалеко от военной базы в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел недалеко от аэропорта Трона. Упавший истребитель загорелся, однако угрозы населенным пунктам нет.

"Пилот благополучно катапультировался из самолета F-16C Fighting Falcon во время учебно-тренировочного полета", - говорится в сообщении.