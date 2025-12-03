В Баку проходит семинар НАТО мобильной тренинговой группы

В соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству" с НАТО на 2025 год, Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводится семинар на тему "Борьба с самодельными взрывными устройствами".

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

В мероприятии принимают участие военнослужащие Главного управления Инженерных войск министерства обороны и подчинённых ему воинских частей, а также офицеры с инженерной специальностью из специальных военных учебных заведений.

В ходе семинара участникам представляются брифинги по различным темам.

Семинар продлится до 5 декабря.