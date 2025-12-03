https://news.day.az/politics/1799594.html В Баку проходит семинар НАТО мобильной тренинговой группы В соответствии с "Программой сотрудничества по индивидуальному партнёрству" с НАТО на 2025 год, Мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме проводится семинар на тему "Борьба с самодельными взрывными устройствами". Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.
