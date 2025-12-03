Из-за образовавшегося разрыва в короне Солнца и вспышки класса "X" сегодня, 3 декабря, ожидается магнитная буря.

Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Сибирском институте цифровых исследований.

"Первая магнитная буря декабря 2025 года ожидается сегодня, 3 декабря. Причиной этому является одновременное воздействие на Землю нескольких факторов: речь идёт о новом корональном отверстии, наблюдаемом в центральной части солнечного диска, а также о выбросе плазмы после вспышки уровня X, произошедшей 1 декабря", - говорится в сообщении.

По прогнозам специалистов, возмущения магнитного поля не должны превысить средний уровень G2, однако могут продолжаться достаточно долго. Кроме того, высока вероятность появления полярных сияний в северных и южных широтах.