Баку и Абшерон ждет сильный ветер

С вечера 2 декабря до второй половины дня 3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлено жёлтое предупреждение.

Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нафталане, Горанбое, Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Нефтчале и Гобустане будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.