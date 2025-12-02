https://news.day.az/society/1799317.html Баку и Абшерон ждет сильный ветер В Баку, на Абшеронском полуострове и в ряде районов с вечера 2 декабря до дня 3 декабря объявлено желтое предупреждение из-за ожидаемой ветреной погоды.
С вечера 2 декабря до второй половины дня 3 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах ожидается ветреная погода, в связи с чем объявлено жёлтое предупреждение.
Об этом Day.Az сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нафталане, Горанбое, Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Нефтчале и Гобустане будет дуть западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.
