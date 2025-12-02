https://news.day.az/tourism/1799245.html

Туристы заполнили побережье в Китае - ВИДЕО

Туристы заполнили побережье города Санья на острове Хайнань. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Главный курортный регион Китая остаётся одним из самых популярных направлений в зимний сезон: температура воды в декабре здесь не опускается ниже 22°C и чаще бывает значительно выше.