https://news.day.az/tourism/1799245.html Туристы заполнили побережье в Китае - ВИДЕО Туристы заполнили побережье города Санья на острове Хайнань. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Главный курортный регион Китая остаётся одним из самых популярных направлений в зимний сезон: температура воды в декабре здесь не опускается ниже 22°C и чаще бывает значительно выше.
Туристы заполнили побережье города Санья на острове Хайнань.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Главный курортный регион Китая остаётся одним из самых популярных направлений в зимний сезон: температура воды в декабре здесь не опускается ниже 22°C и чаще бывает значительно выше. Благодаря тёплому климату и спокойным пляжам вновь переживает наплыв отдыхающих.
