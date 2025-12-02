Туристы заполнили побережье в Китае

Туристы заполнили побережье города Санья на острове Хайнань.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Главный курортный регион Китая остаётся одним из самых популярных направлений в зимний сезон: температура воды в декабре здесь не опускается ниже 22°C и чаще бывает значительно выше. Благодаря тёплому климату и спокойным пляжам вновь переживает наплыв отдыхающих.

Представляем вашему вниманию данное видео: