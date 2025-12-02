В Армении никогда не было школы ковров

В Армении никогда не было школы ковров.

Как передает Day.Az, об этом сказал известный мастер ковроткачества, член Союза художников Азербайджана, профессор Европейского университета и Европейской академии естественных наук Эльдар Гаджиев в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Представляем вниманию читателей отрывок передачи: