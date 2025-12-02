https://news.day.az/politics/1799301.html

В Армении никогда не было школы ковров - Эльдар Гаджиев на платформе Baku Network - ВИДЕО

В Армении никогда не было школы ковров. Как передает Day.Az, об этом сказал известный мастер ковроткачества, член Союза художников Азербайджана, профессор Европейского университета и Европейской академии естественных наук Эльдар Гаджиев в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".