Вниманию работающих в ночные смены

В Азербайджане при назначении сотрудников на работу в ночную смену будут учитываться их потребности, связанные с выполнением семейных обязанностей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Трудовой кодекс, который обсуждался на сегодняшнем онлайн-заседании Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, при организации сменного режима работы и назначения сотрудников на работу в ночную смену будут учитываться особые потребности сотрудников, в том числе связанные с выполнением семейных обязанностей, если это обосновано и возможно.