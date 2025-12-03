Администрация США откроет детям накопительные «счета Трампа»

Президент США Дональд Трамп презентовал в Белом доме инициативу "Счет Трампа", предусматривающую создание трастового фонда на $1 тыс. для каждого американского ребенка из малоимущей семьи, родившегося в период с 2025 по 2028 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Белого дома.

"Счета Трампа" - это новый, исторический инструмент сбережений, ставший возможным благодаря знаковому закону президента Трампа о снижении налогов для рабочих семей", - говорится в публикации.

Отмечается, что снять средства со "Счета Трампа" молодые американцы смогут только после достижения 18 лет, это позволит сформировать начальный капитал для получения образования или старта в профессиональной деятельности.