Баку-Тбилиси-Джейхан может стать структурной альтернативой северным направлениям

Маршрут Баку-Тбилиси-Джейхан сегодня представляет собой, прежде всего, инструмент стратегической диверсификации. Ключевое преимущество состоит в том, что он дает прямой выход на Средиземное море, минуя российский транзит, что снижает зависимость от инфраструктуры, подвергающейся периодическим политическим и техническим рискам.

Об этом в комментарии Day.Az сказал казахстанский политолог Нурболат Нышанбаев.

"Дополнительным плюсом я вижу более предсказуемую нормативную и политическую среду в треугольнике Азербайджан-Грузия-Турция, где транзитные решения принимаются в многостороннем, а не одностороннем формате. БТД также позволяет расширять рыночную географию: казахстанская нефть, смешиваясь с азербайджанской маркировкой, получает доступ к премиальным потребителям Средиземноморья. Поскольку Казахстан уже тестирует и увеличивает объёмы транскаспийских поставок, маршрут становится важным дополняющим звеном в поиске устойчивого, политически нейтрального и коммерчески выгодного коридора", - сказал он.

По его словам, в среднесрочной перспективе БТД действительно может стать структурной альтернативой северным направлениям, но это возможно только при выполнении нескольких условий.

"Прежде всего Казахстану необходимо нарастить пропускную способность на каспийском участке: расширение мощностей Актау и Курык, оптимизация паромного флота и повышение частоты рейсов через Каспий являются критическими. Второе условие, заключение долгосрочных коммерческих договоров с SOCAR и операторами BTC, которые закрепят стабильные квоты для казахстанской нефти и снизят ценовые риски. Третье, синхронизация логистики, цифровизация пограничных процедур, единая диспетчеризация, предсказуемые тарифы. Если эти шаги будут реализованы, БТД вполне способен взять на себя значительную часть экспортных объёмов и обеспечить Казахстану независимый, менее политизированный маршрут. Однако в полном объёме заменить северные трубопроводы он сможет только после серьёзных инфраструктурных инвестиций и институциональных соглашений", - отметил он.

Нышанбаев подчеркнул, что усиление роли БТД запускает новую фазу энергетической интеграции между Азербайджаном, Грузией, Турцией и Казахстаном.

"Этот маршрут превращает регион не просто в транзитную цепочку, а в формирующийся многоэнергетический хаб, где нефть дополняется перспективами в газовом сотрудничестве, электроэнергетике и, потенциально, в будущем экспорте водорода. Для Казахстана это означает возможность закрепить долгосрочное присутствие в черноморско-средиземноморской энергетической архитектуре, опираясь на союз с Турцией и Азербайджаном, которые активно позиционируют себя как ключевые транзитёры Евразии. Кроме того, развитие БТД усиливает синергию между железнодорожным коридором Баку-Тбилиси-Карс и каспийской морской логистикой, что создаёт общий каркас для энергетических, промышленных и инфраструктурных проектов. Фактически, Казахстан получает шанс участвовать в формировании единого евразийского энергетического пространства, где его роль определяется не только ресурсами, но и способностью выстраивать предсказуемые и взаимовыгодные транспортные решения", - добавил политолог.