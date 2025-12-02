Европа обновила рекорд импорта СПГ для ноября
Европа установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для ноября за все время наблюдений, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Gas Infrastructure Europe (GIE), передает Day.Az. В целом с начала года поставки СПГ в регион выросли на 28%.
По итогам ноября потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,5 млрд куб. м, оказавшись на 0,8% ниже, чем в октябре, и на 33% больше к ноябрю 2024 года.
Всего по итогам 11 месяцев поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 129 млрд куб. м - на 28,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Поставки СПГ в 2025 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой - 42,6%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 20 ноября. На втором месте с долей в 36,9% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 8,9% - поставки газа из Северной Африки. Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (8,2%).
