Трамп пригрозил одной стране «адской расплатой»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Гондурас ждет "адская расплата".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом он написал на своей странице в Truth Social.

По его мнению, такое развитие событий произойдет, если местный избирком не завершит прерванный процесс подсчета голосов на выборах. Похоже, что "Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Демократия должна восторжествовать", - заявил американский лидер.

Выборы в Гондурасе прошли 30 ноября. 6,5 миллиона граждан центральноамериканской республики выбирали президента, парламент и глав региона.