На ряде территорий Баку три дня не будет воды

С 3 по 5 декабря водоснабжение в некоторых частях Гарадагского и Сабаильского районов Баку будет ограничено.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).
Отмечается, что ограничения связаны с проведением ремонтно-строительных работ на магистральном водоводе.
