На ряде территорий Баку три дня не будет воды

С 3 по 5 декабря водоснабжение в некоторых частях Гарадагского и Сабаильского районов Баку будет ограничено. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).