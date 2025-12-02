На ряде территорий Баку три дня не будет воды

С 3 по 5 декабря водоснабжение в некоторых частях Гарадагского и Сабаильского районов Баку будет ограничено.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Объединенной службе водоснабжения крупных городов Агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Отмечается, что ограничения связаны с проведением ремонтно-строительных работ на магистральном водоводе.