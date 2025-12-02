В НАТО высказались о сроках окончания украинского конфликта

Завершение военных действий в Украине "пока не предвидится". Об этом заявил заместитель командующего Штаба поддержки и подготовки НАТО в Украине (NSATU) Майк Келлер в интервью Welt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он выразил мнение, что Запад якобы должен и дальше обеспечивать Украину "постоянным потоком ресурсов". По словам Келлера, Киев продолжает сопротивляться, несмотря на серьезную нехватку вооружений.

"Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей", - подчеркнул военачальник.