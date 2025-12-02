Пожар в штабквартире BBC в Шотландии

BBC Scotland эвакуировала штаб-квартиру в Глазго после возгорания в здании.

Как передает Day.Az, сотрудники покинули офис в районе Pacific Quay после того, как в понедельник примерно в 6:30 утра сработала пожарная сигнализация. По предварительным данным, огонь возник в техническом помещении на крыше.

Ближе к 9:00 утра Шотландская пожарно-спасательная служба сообщила, что возгорание ликвидировано, однако пожарные расчеты остаются на месте.

Представитель службы заявил: "Около 7:00 утра в понедельник мы получили сообщение о пожаре в здании в районе Pacific Quay в Глазго. На место были направлены несколько пожарных бригад, которые потушили огонь в кондиционере, расположенном на крыше".