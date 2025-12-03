Физики оценили ход времени на Марсе

Физики из Национального института стандартов и технологий США впервые рассчитали, что часы на Марсе в среднем идут на 477 микросекунд в день быстрее, чем на Земле, с возможными колебаниями до 226 микросекунд из-за орбиты и гравитации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом 1 декабря сообщили в журнале Science X.

Как уточнили в материале, изучение времени на Марсе необходимо для будущих пилотируемых и роботизированных миссий. День на Красной планете длиннее земного на 40 минут, а год - почти в два раза длиннее. Но ключевой вопрос заключался в том, насколько быстро идут секунды на Марсе относительно Земли.

Физики учли несколько факторов: слабую марсианскую гравитацию, эллиптичность орбиты, влияние Солнца, Земли и Луны. После сложных расчетов ученые выяснили, что марсианские часы идут быстрее, но скорость может меняться в течение марсианского года.

Кроме того, точные расчеты марсианского времени создают основу для будущих сетей связи и навигации на других планетах, аналогично глобальным системам GPS на Земле, и дают новый инструмент для изучения физики времени в Солнечной системе.