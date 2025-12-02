Туск напомнил Германии о репарациях

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал власти Германии как можно скорее выплатить компенсации еще живущим жертвам немецкой оккупации во время Второй мировой войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после германо-польских правительственных консультаций в Берлине, сообщает Deutsche Welle.

"Поторопитесь, если вы действительно хотите совершить этот жест", - подчеркнул Туск.

Как отмечается, Туск напомнил, что число польских граждан, пострадавших от нацистов, в его стране постепенно уменьшается. Еще в июне 2024 года, когда выплаты полякам пообещал предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц, в Польше оставалось около 60 тысяч живых жертв немецкой оккупации. Сейчас их примерно 50 тысяч.

В то же время Польский премьер предупредил, что, если Германия не сделает ясного заявления по вопросам компенсаций в ближайшее время, Польша может решить финансировать эти выплаты за собственный счет. В свою очередь Мерц заявил, что Германия "прекрасно осознает свою историческую ответственность" перед Польшей и продолжает вести переговоры. Однако при этом он отказался от конкретных заявлений по данному вопросу.