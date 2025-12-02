Мелания Трамп представила декор Белого дома для Рождества

Мелания Трамп представила декор Белого дома для первого Рождества после возвращения в резиденцию.

Как передает Day.Az, тематика праздника в этом году - "Дом там, где сердце". Декор также отсылает к отмечаемому в следующем году 250-летию подписания Декларации независимости в 1776 году и основания США.

Несколько десятков добровольцев со всей страны помогли украсить залы президентского особняка 75 венками, 51 рождественской елкой, более чем 200 метрами гирлянд, более 7500 метрами лент, золотыми звездами, бабочками и другими элементами.

Главная рождественская елка Белого дома в Голубой комнате украшена золотыми звездами в честь семей, потерявших родных при исполнении служебных обязанностей. Традиционно официальная елка символизирует каждый штат и территорию, и в этом году на ней появились изображения официальной птицы и цветка каждого штата.

Для декора деревьев в Восточной комнате использованы красный, синий и белый цвета, а также национальная символика, включая верхушки в виде золотых орлов, чтобы подчеркнуть приближающееся празднование America250.

В Зеленой комнате выставлены большие портреты первого и нынешнего президентов Джорджа Вашингтона и Дональда Трампа, каждый из которых изготовлен из более чем 6000 деталей головоломки Lego.

На рождественской елке президента в Овальном кабинете представлены все рода войск.

Красную комнату украшают тысячи синих бабочек, символизирующих инициативы первой леди Be Best в поддержку молодежи и Fostering the Future в поддержку детей, воспитывающихся в приемных семьях.

Главным украшением праздника станет пряничный Белый дом, выставленный в парадной столовой. На его изготовление ушло 54 кг имбирных пряников, 45 кг сахарной пасты, 4,5 кг шоколада и 2,2 кг глазури.