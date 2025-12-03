Отравление угарным газом в Баку

В Баку 18-летняя девушка умерла от отравления угарным газом.

Как передает Day.Az, инцидент произошел вчера в Насиминском районе столицы.

Лейли Мамедова 2007 г.р. скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате.

По факту проводится расследование.