https://news.day.az/society/1799476.html Отравление угарным газом в Баку В Баку 18-летняя девушка умерла от отравления угарным газом. Как передает Day.Az, инцидент произошел вчера в Насиминском районе столицы. Лейли Мамедова 2007 г.р. скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате. По факту проводится расследование.
