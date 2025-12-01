ЕС запустит военную спутниковую систему

Евросоюз (ЕС) приступил к реализации планов по запуску новой европейской системы военных спуников. Об этом порталу EurActiv рассказал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава европейской обороны заявил в интервью, что Брюссель составляет список готовых к использованию в военных целях частных спутниковых служб на первых этапах.

"Мы также рассмотрим возможность (...) использования коммерческих данных и посмотрим, как мы можем интегрировать национальные активы, а затем параллельно построить совершенно новую систему ЕС", - пояснил еврокомиссар.

По его словам, такая взаимная интеграция частных и государственных спутниковых систем предполагается на первом этапе. EurActiv отмечает, что европейская спутниковая система позволит с высокой четкостью передавать изображения любой точкиЗемли с максимальным интервалом около 30 минут.