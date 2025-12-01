Арестован Мамед Ибрагимли

В отношении члена Президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагимли, задержанного Службой государственной безопасности Азербайджана, избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца и 15 суток.

Как сообщает Day.Az, М.Ибрагимли предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти или ее насильственное удержание, насильственное изменение конституционного строя государства).

Отметим, что председатель ПНФА Али Керимли и член Президиума партии Мамед Ибрагимли были допрошены в СГБ в рамках расследования, проводимого в их отношении.

После обыска в их доме они были доставлены в Службу государственной безопасности.

По имеющейся информации, обыск в доме Али Керимли и Мамеда Ибрагимли, а также их допрос связаны с уголовным делом, расследуемым в Государственной службе безопасности в отношении Рамиза Мехтиева.

Следует отметить, что бывший руководитель Администрации Президента Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (Действия, направленные на захват государственной власти), 274 (Государственная измена) и 193-1.3.2 (Легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса.