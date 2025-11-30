https://news.day.az/politics/1798875.html Председатель «Национального совета» Джамиль Гасанли вызван на допрос в СГБ Председатель "Национального совета" Джамиль Гасанли доставлен в Службу государственной безопасности Азербайджана для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, которое продолжается в отношении бывшего руководителя Администрации президента Рамиза Мехтиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ранее стало известно, что Джамиль Гасанли пытался покинуть Азербайджан, однако ему было отказано в выезде.
