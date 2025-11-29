Пашинян и Конституция: как избавить армян от двух «зайцев»

Автор: Лейла Таривердиева

В Армении постепенно очерчивают более конкретные сроки решения проблем в своей Конституции. Когда Азербайджан только поднял этот вопрос, ответом было "никогда" и "не ваше дело". Затем стали появляться оговорки, потом из самого Еревана зазвучали признания токсичности основного закона Армении. Когда лавировать стало далее невозможно, Никол Пашинян пообещал решить вопрос после парламентских выборов.

Накануне министр юстиции Армении Србуи Галян на заседании Совета по конституционным реформам объявила, что новый текст Конституции будет готов в марте будущего года.

"Хочу еще раз подтвердить обязательство, взятое на себя Министерством юстиции, а именно разработку текста и сроки его разработки. В частности, это обязательство подразумевает, что новый текст Конституции должен быть готов в марте", - заявила она.

Тема изменений Конституции перестала быть табу в соседней стране. Премьер-министр уже не боится ее поднимать и говорит об этой неизбежности смелее. И сегодня такая перспектива не вызывает уже такого взрыва истерики, какой следовал на любое упоминание необходимости изменений еще год назад. У оппонентов Пашиняна закончились аргументы, ситуация слишком очевидная, чтобы пытаться ее опровергать. Кроме того, реваншисты не встретили широкой поддержки со стороны масс. Есть немало тех, кто считает, что правительство меняет Конституцию "по указке Баку", но выходить из-за этого на улицы желающих нет. Потому что токсичность некоторых положений этого документа отрицать невозможно, как невозможно отрицать и перспективу новой войны в случае, если Армения не станет вести себя хорошо.

Неделю назад Никол Пашинян снова поднял эту тему. Принятие новой Конституции Армении произойдет после выборов в Национальное собрание страны, которые состоятся в июне следующего года, сообщил Пашинян на первом форуме представителей госорганов в Ереване. Из пояснений премьер-министра становится ясно, что он не хочет брать на себя эту ответственность до выборов, так как это может повлиять на их результаты. На улицы армяне выходить не желают, но как они проголосуют в закрытых кабинках - это большой вопрос. В период агитационной кампании правящая партия собирается постараться донести до общественности свой взгляд. А политическое решение будет принимать та сила, которая, по словам премьера, выиграет выборы.

Напомним, что ранее Пашинян и члены его команды неоднократно заявляли, что будущие изменения в Конституцию Армении не связаны с процессом урегулирования отношений с Азербайджаном. У Еревана, как утверждалось, есть внутренние причины для внесения изменений. Совсем недавно, в октябре глава МИД Арарат Мирзоян высказывался в таком духе и заявил, что Армения не принимает требование Баку об изменении Конституции для подписания мирного договора.

Однако на встрече с госслужащими 22 ноября армянский премьер был более конкретен.

"Конституция должна обеспечить необходимую "аэродинамику" для долгосрочного развития государства - снова в условном смысле. Аэродинамика может пострадать, если нет четкого и единого представления о том, что именно мы хотим построить: автомобиль, самолет или космический корабль", - сказал Пашинян. Он также напомнил, что некоторые страны прежде отказывались продавать Армении вооружение, думая, что оно будет использовано "за пределами своей территории". Если выразиться менее дипломатично - использоваться в захватнических войнах против соседей. Именно это хотел сказать Пашинян, добавивший, что теперь, когда речь идет о защите только международно признанных границ республики, такой проблемы больше нет.

"Теперь у нас нет таких ограничений, и причина этого в том, что мы основываем все свои внешние отношения на Алма-Атинской декларации 1991 года, законной задаче защиты международно признанной территории Армении... Легитимность, хочу еще раз подчеркнуть, не гарантирует безопасность, но, прежде всего, она обеспечивает более высокий уровень безопасности и меньший уровень уязвимости, открывает доступ ко многим современным мерам и технологиям безопасности", - сказал Пашинян.

Армянский премьер обладает даром красноречия и умеет найти пятьдесят слов вместо пяти, чтобы не высказать мысль прямым текстом. Хотя эти пять слов могли бы объяснить ситуацию намного проще и доступнее. Ситуация хорошо знакома уже каждому армянину. Претензии к чужим территориям в Конституции абсолютно неприемлемы, и пока они есть, перспективы у страны туманны.

Интересно, что об изменениях в Конституцию Никол Пашинян заговорил сразу, как пришел к власти в 2018 году. Поднимался этот вопрос и в 2019-м. Но причиной были не конституционно закрепленные претензии к территориям соседей, а вопросы удержания власти. Тема возникла в повестке после Второй карабахской войны в совершенно неожиданном для армянской стороны ракурсе. Как не пытался Ереван уклониться от темы, Баку регулярно возвращал ее на повестку. В конце концов, в Армении поняли, что изменения неизбежны.

Однако такая решительность Никола Пашиняна связана не только с требованиями Баку. Для выполнения этого требования было бы достаточно внести коррективы в основной закон, а не принимать его заново. Дело в том, что, изменив Конституцию ради подписания мира (что, несомненно, является благородной целью), он хочет заодно решить свои проблемы с церковью, избавив ее от ее "исключительной роли".

Дело в том, что Конституция Армении признает исключительную роль ААЦ в духовной жизни народа, развитии культуры и сохранении национальной самобытности. Хотя церковь отделена от государства, но отношения между ними регулируются законом, что дает ей определенные привилегии. Закон от 2007 года предоставляет ААЦ право вмешиваться в разработку учебных программ и учебников по истории церкви, организовывать курсы в государственных учебных заведениях с использованием их ресурсов. Церковь освобождена от налогов и так далее.

Судя по тем привилегиям, которые были законодательно закреплены за церковью в период президентства Роберта Кочаряна, ААЦ была отделена от государства только номинально. Вмешательство Эчмиадзина в дела государства имело место всегда, а Кочарян закрепил ее законодательно. В свете своих противоречий с Эчмиадзином Пашиняну необходимо избавить ААЦ от ее "исключительности", и он, несомненно, постарается воспользоваться требованиями Баку, чтобы убить сразу двух зайцев - и закрыть для Армении "карабахский вопрос", и нейтрализовать влияние церкви.

Ходят слухи также о желании премьера приблизить Армению конституционно к европейскому выбору, но это нам не интересно. Так это или не так, не отразится на региональных процессах, потому что Азербайджан никогда не вмешивается во внутренние дела своих соседей.

Таким образом, Армения будет принимать новую Конституцию, а не вносить в нее поправки. Поражение страны в войне и крушение исторических и идеологических иллюзий ее народа создали условия для построения новой, как говорит Пашинян, Армении. Четвертой республики, которая будет жить не прошлым, а будущим.

Идея хорошая. Посмотрим, как у Никола Воваевича это получится.