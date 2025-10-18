Конституция Армении все больше работает против нее

Автор: Лейла Таривердиева

Экс-посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян ищет способы вернуть себя в большую (по меркам Армении) политику. Когда-то он в ней находился, но был выпровожен оттуда за профнепригодность. В новых реалиях Марукян оказался совершенно профнепригоден как дипломат и исполнитель особых поручений. Поэтому Марукян перебрался в оппозицию и стал в реваншистском лагере авторитетом.

Экс-посол подал иск в Административный суд с требованием признать недействительным решение правительства от 11 сентября об удалении с пограничных штампов изображения горы Агрыдаг, расположенной на суверенной территории Турецкой Республики, то есть на территории другого государства. Согласно решению Кабмина, с 1 ноября новые визовые штампы в паспорте будут без чужой горы, что сильно опечалило реваншистов и Марукяна, в том числе. Марукян считает, что такой подход правительства противоречит как Конституции, так и закону о государственном гербе Армении. Это решение, заявил реваншист журналистам, не обосновано и лишено юридических оснований.

То, что гора Агрыдаг, именуемая "Араратом", находится на территории другого государства и потому не может фигурировать на армянских въездных визах, Марукян основанием, как видно, не считает. И мы верим в его искренность. Он не лукавит, а действительно не понимает своим ограниченным сознанием, почему турецкую гору нельзя считать армянской, если армянам так хочется.

Марукян относится к той значительной части армянского общества, где понятия "хорошо" и "плохо" все еще переставлены местами. Принадлежащие к этой прослойке массы не понимают, почему нельзя воровать, почему нельзя брать чужое, даже если оно плохо лежит. Националистический угар прочно впитался в сознание, и даже катастрофа "армянского проекта" не помогла этой массе, к которой принадлежит и Марукян, проснуться.

Исторические мифы, сказки бабушки Ануш и прочий политический фольклор не может служить основанием для наглого изображения турецкой горы на гербе, документах и прочих официальных носителях Армении. Армяне много лет откровенно крали, пока не настал момент, когда пришлось выбирать - либо ты становишься нормальным соседом и выходишь из изоляции, либо ты продолжаешь разевать роток на чужое и остаешься вообще ни с чем. Никол Пашинян совершенно разумно выбрал первое, выдвинув концепцию реальной Армении. Под реальной Арменией подразумевается Армения, свободная от мифов и иллюзий, ориентирующаяся на реалии, а не фантазии и миражи. Это тяжело, потому что, избавившись от всего этого, соседям придется начинать с чистого листа. Но начинать все равно придется, если не хотят потерять страну.

Первым шагом должно стать примирение с реальностью. Это неизбежно, потому что внешним игрокам, то есть настоящим авторам теорий "армянского величия", все это надоело и попросту больше не нужно. Они вышли из игры и больше не будут поддерживать это "программное обеспечение". Все, конец, обновлений больше не будет. Зато ПО, оставшись без этой поддержки, оказывается перед лицом различных рисков и угроз, которые могут вывести гаджет из строя.

Никол Пашинян предложил армянам инструмент очистки. Удаление "Арарата" с въездных виз - самое безобидное и щадящее средство начать избавляться от заразы. Все могло быть намного хуже.

Кстати, Марукян прав, говоря, что это решение правительства противоречит Конституции. Так и есть - противоречит. Дело в том, что Конституция Армении основана на положениях Декларации о независимости, в которой черным по белому записаны претензии на турецкие земли, на так называемую "западную Армению". Это значит, что согласно основному закону Республика Армения считает суверенную территорию Турции с горой Агрыдаг своей. И тут, конечно, с экс-послом не поспоришь. Если Армения официально, на уровне Конституции присваивает чужую гору, почему бы не изображать ее где вздумается?

И снова встает вопрос о критической необходимости конституционной реформы в Армении. На днях глава МИД Арарат Мирзоян заявил, что Армения не брала на себя никаких обязательств касательно изменений Конституции. Это очень неправильное заявление. Одним стиранием Агрыдага с пограничного штампа проблему не решить. Это, можно сказать, косметическая мера, призванная прикрыть гнойные прыщи и обмануть претендента на руку и сердце. В данном случае - Турцию.

Сейчас обсуждается удаление Агрыдага с герба Армении. Стереть чужую гору с пограничного штампа несложно. А вот с гербом Пашиняна ждут проблемы. Тут сопротивление будет серьезным, найдется много желающих по старой привычке сунуть нос в это дело и попытаться манипулировать армянским общественным сознанием. Помнится, в прошлом году даже какая-то проармянская контора в США, незаконно носящая имя Лемкина, выступила с заявлением, в котором предупредила (!!!) Ереван не менять Конституцию и государственную символику "по требованию Азербайджана". Реваншистская масса была в восторге.

Напомним, что правительство Армении 11 сентября приняло поправки, согласно которым, начиная с 1 ноября 2025 года, на въездных печатях в армянских паспортах больше не будет изображена не имеющая отношения к Армении гора. Это решение реваншисты назвали "демонтажем идентичности", "капитуляцией" и тому подобным.

Посмотрим, удастся ли Николу Пашиняну осуществить задуманное.