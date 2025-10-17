Американский миллиардер заявил о начале конца света

Миллиардер Питер Тиль заявил, что конец света начался, и назвал имена антихриста.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Guardian.

"Основное определение антихриста: некоторые люди думают о нем как о типе очень плохого человека. Иногда оно используется в более широком смысле как духовное описание сил зла", - сказал Тиль.

Сам миллионер, по его словам, придерживается наиболее распространенной интерпретации антихриста: "злого царя", "тирана" или "антимессии".

В течение последнего месяца миллиардер провел серию лекций в центре Сан-Франциско, обсуждая концепцию антихриста и возможное приближение Армагеддона. Тиль считает, что предвестник конца света уже может быть среди нас и что такие вещи, как международные агентства, защита окружающей среды и ограничения в области технологий, могут ускорить его рост. Возможным антихристом Тиль назвал экологическую активистку Грету Тунберг.

По мнению миллиардера, люди решат ограничить научно-технический прогресс, чтобы предотвратить наступление третьей мировой войны. Он считает, что такой сценарий также может быть признаком начала Армагеддона.