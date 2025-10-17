Европа захотела сотрудничать с талибами

Правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца первым в Европейском союзе (ЕС) решило напрямую сотрудничать с непризнанным там движением "Талибан", и в Германии полагают, что другие страны объединения последуют этому примеру.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

В частности, Берлин начал прямые переговоры с талибами для увеличения авиарейсов и разрешил им работать в консульстве Афганистана в Германии.

"В ближайшее время мы достигнем соглашения, которое позволит нам регулярно возвращать на родину людей в Афганистан регулярными рейсами", - заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.

Отмечается, что Австрия и Бельгия входят в число стран ЕС, которые указывают на подход Берлина как на образец.