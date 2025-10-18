Эстония поздравила Азербайджан

Министерство иностранных дел Эстонии поздравило азербайджанский народ с Днём восстановления независимости

Как сообщает APA, в публикации, размещенной на странице МИД Эстонии в социальной сети "X", говорится: "Эстония искренне поздравляет азербайджанский народ с Днём восстановления независимости. Мы ценим наши дружественные отношения и надеемся на дальнейшее сотрудничество."