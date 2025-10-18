https://news.day.az/politics/1789134.html Эстония поздравила Азербайджан - ФОТО Министерство иностранных дел Эстонии поздравило азербайджанский народ с Днём восстановления независимости Как сообщает APA, в публикации, размещенной на странице МИД Эстонии в социальной сети "X", говорится: "Эстония искренне поздравляет азербайджанский народ с Днём восстановления независимости.
