Сборная Азербайджана поднимется в рейтинге ФИФА

Сборная Азербайджана улучшит позиции в рейтинге ФИФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, это стало возможным после октябрьских матчей национальных команд.
Падение сборной Того на четыре позиции позволило азербайджанской команде подняться на одну строчку.
В настоящее время у нашей сборной 1142,25 очка, и в новом рейтинге она займет 123-е место, тогда как в прошлом месяце с 1148,09 очками команда была на 124-й позиции.
Стоит отметить, что в этом месяце сборная Азербайджана в отборочном цикле ЧМ-2026 потерпела поражения в гостях от Франции (0:3) и Украины (1:2).
