В Азербайджане очищено от мин более 233 тысяч гектаров земли

За период с 44-дневной Отечественной войны по сегодняшний день у нас зарегистрировано 409 случаев подрыва на минах.

Как передает Day.Az, об этом заявил журналистам председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Вугар Сулейманов.

Он отметил, что в результате подрыва на минах погиб 71 человек.

"На сегодня от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено более 233 тысяч гектаров земли", - сказал В.Сулейманов.

Следует отметить, что с 6 по 12 октября на освобожденных от оккупации территориях было обнаружено и обезврежено 100 противотанковых и 77 противопехотных мин, 1584 неразорвавшихся боеприпаса. Разминированы 1497,5 гектара земли.