Еще одно украденное из Лувра украшение найдено

Еще одно из девяти украденных из Лувра ювелирных украшений было найдено.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Le Parisien.

Журналисты не уточнили, о какой из драгоценностей идет речь.

По информации Le Parisien, в ограблении участвовали четверо злоумышленников: двое из них были одеты в желтые жилеты, как у рабочих, а еще двое ожидали сообщников на мотороллерах под окном музея.