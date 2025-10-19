https://news.day.az/world/1789277.html Еще одно украденное из Лувра украшение найдено Еще одно из девяти украденных из Лувра ювелирных украшений было найдено. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Le Parisien. Журналисты не уточнили, о какой из драгоценностей идет речь.
Еще одно украденное из Лувра украшение найдено
Еще одно из девяти украденных из Лувра ювелирных украшений было найдено.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Le Parisien.
Журналисты не уточнили, о какой из драгоценностей идет речь.
По информации Le Parisien, в ограблении участвовали четверо злоумышленников: двое из них были одеты в желтые жилеты, как у рабочих, а еще двое ожидали сообщников на мотороллерах под окном музея.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре