https://news.day.az/politics/1801915.html Али Асадов посетил Монумент нейтралитета в Ашхабаде - ФОТО Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в международном форуме, посвященном Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, который проходит в Ашхабаде.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.
А. Асадов возложил цветы к Монументу нейтралитета в Ашхабаде.
