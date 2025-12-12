Али Асадов посетил Монумент нейтралитета в Ашхабаде

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов принял участие в международном форуме, посвященном Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, который проходит в Ашхабаде.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Кабинета министров Азербайджана.

А. Асадов возложил цветы к Монументу нейтралитета в Ашхабаде.