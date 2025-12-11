В Азербайджане стартовал прием работ на творческую выставку "Изобразительное искусство на бумаге"
В Азербайджане стартовал прием работ на творческую выставку "Изобразительное искусство на бумаге". Проект направлен на сохранение традиций классического азербайджанского изобразительного искусства, демонстрацию зрителю художественного воображения и эстетического взгляда, а также повышение общественного интереса к произведениям, выполненным на бумаге.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Центра искусств "Хатаи".
Организаторами выставки выступают Союз художников Азербайджана, Азербайджанская государственная картинная галерея, Международная акварельная галерея "Хатаи" и Центра искусств "Хатаи".
Поддержку проекту оказывают Министерство культуры Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Азербайджанский университет культуры и искусств, Азербайджанская государственная академия художеств, Исполнительная власть Хатаинского района, Азербайджанское представительство Международного общества акварели и Союз художников Нахчыванской Автономной Республики.
На выставку принимаются графические работы, миниатюры, акварели и эскизы, выполненные на бумаге.
Крайний срок подачи заявок - 5 марта 2026 года. Работы можно отправлять на электронный адрес [email protected].
Анкета участника должна включать:
- Фото произведения
- Название работы
- Размер и техника
- Год рождения
- Контактную информацию
- Фамилию и имя автора
Максимальный размер работ - 35×55 см. Тематика свободная. Возраст участников - от 18 лет и старше. Каждый автор может подать до трёх работ. Из них будут отобраны 100 произведений для экспонирования. После завершения выставки работы возвращаются авторам. Также будет подготовлен онлайн-каталог.
В рамках проекта предусмотрены награды по следующим номинациям:
- Лучшая работа в национальном стиле
- Лучшая классическая работа
- Лучшая миниатюра
- Лучший эскиз
- Лучшая графика
- Лучшая акварель
- Лучшая иллюстрация
- Лучшая современная работа
Участникам, чьи произведения будут представлены на выставке, вручат сертификаты.
Дополнительная информация: 051-310-74-01 (тел./WhatsApp).
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az
