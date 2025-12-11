Интересное предложение руки и сердца на "Торговой"

Необычное и романтичное предложение руки и сердца, сделанное на знаменитой бакинской "Торговой", вызвало большой интерес в социальных сетях.

Как передаёт Day.Az, на опубликованных кадрах видно, как молодой человек делает своей возлюбленной сюрприз и предлагает ей выйти за него замуж. Их трогательный и полный любви момент привлек внимание окружающих.

Пользователи социальных сетей поздравили пару с этим счастливым событием и оставили множество положительных комментариев.

Романтичные кадры за короткое время широко распространились в сети. Представляем эти кадры: