Интересное предложение руки и сердца на "Торговой" - ВИДЕО
Необычное и романтичное предложение руки и сердца, сделанное на знаменитой бакинской "Торговой", вызвало большой интерес в социальных сетях.
Как передаёт Day.Az, на опубликованных кадрах видно, как молодой человек делает своей возлюбленной сюрприз и предлагает ей выйти за него замуж. Их трогательный и полный любви момент привлек внимание окружающих.
Пользователи социальных сетей поздравили пару с этим счастливым событием и оставили множество положительных комментариев.
Романтичные кадры за короткое время широко распространились в сети. Представляем эти кадры:
