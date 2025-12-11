Азербайджан и Туркменистан обсудили перспективы сотрудничества

Состоялась встреча заместителя министра цифрового развития и транспорта Самира Мамедова и торгового представителя Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане и Центральной Азии лорда Джона Олдердейса, находящегося с визитом в нашей стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство цифрового развития и транспорта.

Торговому представителю была предоставлена ​​подробная информация об инвестициях в транспортно-коммуникационную инфраструктуру страны и проектах, реализованных за последние 20 лет. Отмечено, что в результате активного сотрудничества Азербайджана со странами Центральной Азии, а также с другими странами, расположенными на Среднем коридоре, объем перевозок по этому коридору за последние годы увеличился в несколько раз.

На встрече была предоставлена ​​информация о проделанной работе по строительству Зангезурского коридора, и было отмечено, что проект будет способствовать диверсификации региональных коммуникаций, а также поддержке устойчивого мира и процветания в регионе.

Стороны также обменялись мнениями о приоритетных направлениях деятельности в рамках программы партнерства между Азербайджаном и Соединенным Королевством, включая перспективы совместной деятельности в области авиационного и железнодорожного транспорта, искусственного интеллекта, кибербезопасности и развития человеческого капитала с использованием цифровых знаний и навыков.