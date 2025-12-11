Суперкомпьютер назвал главных фаворитов ЛЧ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2025/2026.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Opta Sports.

После шести туров общего этапа турнира главным претендентом на титул называется лондонский "Арсенал". Вероятность победы канониров составляет 22,5 процента.

На втором месте расположилась мюнхенская "Бавария". Вероятность победы немцев составляет 18,59 процента. Тройку претендентов замыкает действующий победитель турнира ПСЖ (13,56 процента).

После шести туров общего этапа с 18 очками лидирует "Арсенал". Идущая второй "Бавария" отстает от канониров на три очка. На третьем месте с 13 очками находится ПСЖ.