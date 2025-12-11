Британская компания примет участие в повышении энергоэффективности водохозяйственных объектов в Азербайджане

Компания SOCAR Green, дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана, и британская компания Rapid Solutions подписали соглашение о повышении энергоэффективности объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA).

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на SOCAR Green.

Соглашение было подписано во время мероприятия Green Energy Event, проходившего в рамках визита торгового представителя Великобритании в Азербайджан и Центральную Азию.

Отмечается, что соглашение подписали генеральный директор SOCAR Green Эльмир Мусаев и директор Rapid Solutions Говард Лин.

Сотрудничество будет включать технический анализ, оценку энергопотребления и внедрение мер по повышению эффективности, что отражает приоритеты SOCAR Green в области устойчивого развития и операционного совершенства.