Объявлены нерабочие дни в 2026 году в Азербайджане

Решением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения утверждены норма рабочего времени и производственный календарь на 2026 год.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Указано, что в норме рабочего времени на 2026 год отмечено: в соответствии с Трудовым кодексом и Решением Кабинета министров Азербайджана от 2 декабря 2025 года № 362 "Об установлении дней празднования Новруза, Рамазана и Курбан байрамы на 2026 год" в 2026 году следующие дни не считаются рабочими:

1-2 января - Новый год;

20 января - День всенародного траура;

8 марта - Международный женский день;

20-24 марта - Праздник Новруз;

20-21 марта - Праздник Рамазан;

9 мая - День Победы над фашизмом;

27-28 мая - Праздник Курбан;

28 мая - День независимости;

15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

26 июня - День Вооружённых сил Азербайджанской Республики;

8 ноября - День Победы;

9 ноября - День Государственного флага Азербайджанской Республики;

31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

В соответствии с Трудовым кодексом и Решением Кабинета министров в 2026 году при пятидневной рабочей неделе 9, 25, 26, 27 и 30 марта, 11 и 29 мая, а также 10 ноября являются днями отдыха; при шестидневной рабочей неделе выходными являются 25 и 26 марта, 29 мая и 10 ноября.

Февраль 2026 года состоит из 28 календарных дней, а год - из 365 календарных дней.

В 2026 году при пятидневной рабочей неделе имеется 241 рабочий день (из них 5 - предпраздничные дни и 1 - день накануне Дня всенародного траура), 107 дней отдыха, не являющихся рабочими (из них 5 совпадают с нерабочими праздничными днями, а 3 определены в связи с совпадением праздничных дней Курбан и Рамазан с другими нерабочими днями), 19 праздничных дней, не являющихся рабочими (из них 3 совпадают), а также 1 День всенародного траура.

В стране продолжительность нормального ежедневного рабочего времени не может превышать 8 часов, и, как правило, устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями.

Продолжительность нормальной еженедельной рабочей нагрузки, соответствующая нормальному ежедневному рабочему времени, не может превышать 40 часов.

Норма рабочего времени на 2026 год при 40-часовой пятидневной рабочей неделе определяется исходя из 8-часового рабочего дня, при этом в предпраздничные дни, в дни голосования, а также в день, предшествующий Дню всенародного траура, продолжительность рабочего дня сокращается на один час.

В соответствии с законодательством, годовая норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе на 2026 год составляет 1922 часа. На рабочих местах с шестидневной рабочей неделей для работников, занятых при 40-часовой рабочей неделе, в 2026 году должна применяться рассчитанная по пятидневной рабочей неделе годовая норма - 1922 часа.

Ежегодно утверждаемые нормы рабочего времени и производственные календари размещаются в разделе "Производственные календари" на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения.