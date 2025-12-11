ГПС Азербайджана и МВД Бахрейна обсудили перспективы сотрудничества

Обсуждены перспективы сотрудничества Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана и Министерства внутренних дел Бахрейна.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госпогранслужбу, обсуждения состоялись в ходе встречи начальника ГПС Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева с министром внутренних дел Королевства Бахрейн Рашидом бин Абдуллахом Аль-Халифой в преддверии мероприятия Mara'ee 2025.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, перспективы совместного сотрудничества, обмен информацией и опытом по деятельности, представляющей взаимный интерес.