Азербайджан и ОЭСР обсудили будущие направления сотрудничества

На встрече с руководителем Евразийского управления Директората по глобальным связям и сотрудничеству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсуждались будущие направления сотрудничества.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве экономики Азербайджана.

Заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с руководителем Евразийского управления Директората по глобальным связям и сотрудничеству Организации экономического сотрудничества и развития Уильямом Томпсоном.

На встрече было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и ОЭСР устойчиво развивается. Было подчеркнуто, что проведенная работа по поддержке экономической диверсификации, развитию малого и среднего предпринимательства, цифровизации и по другим направлениям является практическим результатом партнерства. Также было отмечено, что вебинары, семинары и встречи на высоком уровне, проводимые в различных форматах, способствовали развитию партнерства.

Стороны обсудили будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР, возможности партнерства в области корпоративного управления, финансов, торговли и других сферах.