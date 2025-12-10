Азербайджан и ОЭСР обсудили будущие направления сотрудничества - ФОТО
На встрече с руководителем Евразийского управления Директората по глобальным связям и сотрудничеству Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсуждались будущие направления сотрудничества.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве экономики Азербайджана.
Заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с руководителем Евразийского управления Директората по глобальным связям и сотрудничеству Организации экономического сотрудничества и развития Уильямом Томпсоном.
На встрече было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и ОЭСР устойчиво развивается. Было подчеркнуто, что проведенная работа по поддержке экономической диверсификации, развитию малого и среднего предпринимательства, цифровизации и по другим направлениям является практическим результатом партнерства. Также было отмечено, что вебинары, семинары и встречи на высоком уровне, проводимые в различных форматах, способствовали развитию партнерства.
Стороны обсудили будущие направления сотрудничества между Азербайджаном и ОЭСР, возможности партнерства в области корпоративного управления, финансов, торговли и других сферах.
