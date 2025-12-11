https://news.day.az/society/1801686.html К сведению метеочувствительных людей Обнародован медицинско-метеорологический прогноз на 12 декабря. Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом считается благоприятным для метеочувствительных людей.
К сведению метеочувствительных людей
Обнародован медицинско-метеорологический прогноз на 12 декабря.
Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Согласно прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом считается благоприятным для метеочувствительных людей.
