https://news.day.az/society/1801686.html

К сведению метеочувствительных людей

Обнародован медицинско-метеорологический прогноз на 12 декабря. Как передаёт Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Согласно прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом считается благоприятным для метеочувствительных людей.