Азербайджан - в тройке крупнейших инвесторов в Евразийском регионе

Азербайджан занимает третье место среди крупнейших инвесторов в Евразийском регионе, незначительно уступая Казахстану по объему вложений, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на доклад Евразийского банка развития (ЕАБР).

"На июль 2025 год накопленный объем азербайджанских прямых иностранных инвестиций (ПИИ) достиг 3,2 миллиарда долларов, распределенных между 41 инвестиционным проектом. С 2016 года вложения увеличились на 1,5 миллиарда долларов (+90%), что позволило стране подняться с четвертого на третье место в рейтинге инвесторов, обойдя Беларусь. Основные сектора инвестирования - телекоммуникации (25%), транспорт и логистика (22%), а также торговля (16%). Ключевые вложения азербайджанского бизнеса сосредоточены в Украине (1,3 миллиарда долларов) и Грузии (1,2 миллиарда долларов). По количеству проектов лидирует Россия, где реализуется 13 инициатив на сумму около 424 миллиона долларов. Присутствие азербайджанского капитала также отмечается в других экономиках региона: Беларусь - пять проектов (197 миллиона долларов) Казахстан - три проекта (43 миллиона долларов), Кыргызстан - один проект (53 миллиона долларов), Узбекистан - два проекта (43 миллиона долларов).

По данным Банка, Азербайджан входит в тройку крупнейших получателей ПИИ из стран Евразийского региона.

"По состоянию на конец первой половины 2025 года, объем входящих ПИИ достиг 5,4 миллиарда долларов, увеличившись в 2,4 раза с 2016 года. Для страны характерна высокая капиталоемкость - в среднем около 302 миллиона долларов на проект, это наибольший показатель среди стран региона. Всего в стране реализуется 18 проектов. Около 90% общего объема инвестиций (4,8 миллиарда долларов) приходится на один крупный проект - разработку газоконденсатного месторождения "Шах Дениз" с участием российского капитала. В структуре источников капитала практически весь объем полученных инвестиций (99%) приходится на Россию. По сравнению с 2023 г. зафиксирован спад на 6,8%, обусловленный выходом российских компаний из трех проектов в Азербайджане на сумму свыше 400 миллиона долларов (с 2024 года по первую половину 2025 г.). В частности, в июне 2024 г. компания "РуссНефть" продала все нефтедобывающие активы общей стоимостью около 300 миллионов долларов", - говорится в отчете.