В Ясамале задержали автохулигана на Porsche

Сотрудники Управления полиции Ясамальского района задержали водителя автомобиля марки Porsche Аббаса Амирова, который грубо нарушал правила дорожного движения, совершал автохулиганство и создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников движения.
Как сообщили Day.Az в Управлении Государственной дорожной полиции города Баку, в отношении водителя был составлен протокол по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд для рассмотрения.
По решению суда водитель А.Амиров лишен права управления транспортным средством сроком на один год и подвергнут административному аресту на 20 суток.
