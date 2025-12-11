https://news.day.az/azerinews/1801597.html Xocalının 3 kəndinə növbəti köç olub - FOTO Xocalı rayonunun Şuşakənd, Badara və Ballıca kəndlərinə növbəti qayıdış prosesi həyata keçirilib. Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Şuşakəndə 14 ailə (51 nəfər), Badaraya 6 ailə (18 nəfər), Ballıcaya isə 9 ailənin (38 nəfər) daimi qayıdışı təmin edilib.
Xocalının 3 kəndinə növbəti köç olub - FOTO
Xocalı rayonunun Şuşakənd, Badara və Ballıca kəndlərinə növbəti qayıdış prosesi həyata keçirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu mərhələdə Şuşakəndə 14 ailə (51 nəfər), Badaraya 6 ailə (18 nəfər), Ballıcaya isə 9 ailənin (38 nəfər) daimi qayıdışı təmin edilib.
Qeyd edək ki, bununla da Şuşakənd kəndinə ümumilikdə 93 ailədən ibarət 341 nəfər, Ballıca kəndinə 237 ailədən ibarət 1054 nəfər, Badara kəndinə isə 43 ailədən ibarət 154 nəfərin daimi qayıdışı təmin edilib.
Xəbər yenilənəcək
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре